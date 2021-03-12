Сергей Селин рассказал, когда его перестали называть Дукалисом
"К 60 годам Дукалисом называть перестали. Раньше могли подойти или крикнуть, вести себя панибратски. Да, был момент, когда меня это обижало — неужели мы на веки вечные останемся Лариными, Дукалисами? Ведь и после этого были работы неплохие. Но сейчас уже почти всегда подходят и называют по имени и отчеству", – рассказал в интервью изданию "СтарХит" Сергей Селин.
Он также отметил, что семь из десяти человек, которые подходят к нему на улице, говорят именно об этом сериале (его до сих пор часто показывают по телевидению).
По словам Селина, в постсоветской России они "стали первыми, кто пошел по этому пути и снял такую историю".
"Именно тогда продюсеры увидели, что отечественное кино может быть прибыльным, популярным. Мы протоптали эту дорожку. Как сказал один из артистов, "все мы вышли из "Улиц...", – добавил актер.
Сергей Селин также признался, что у него есть возможность оставаться финансово независимым, поскольку он занимается бизнесом. Однако и кинокарьеру актер не оставляет: в последнее время он вновь начал активно сниматься.