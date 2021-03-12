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Сергей Селин рассказал, когда его перестали называть Дукалисом

Сергей Селин рассказал, когда его перестали называть Дукалисом
Сегодня юбилей у Сергея Селина: ему исполнилось 60 лет. Актер сыграл больше 50 ролей, однако его герой в сериале "Улицы разбитых фонарей" настолько запомнился зрителям, что долгие годы Селина называли Дукалисом.

"К 60 годам Дукалисом называть перестали. Раньше могли подойти или крикнуть, вести себя панибратски. Да, был момент, когда меня это обижало — неужели мы на веки вечные останемся Лариными, Дукалисами? Ведь и после этого были работы неплохие. Но сейчас уже почти всегда подходят и называют по имени и отчеству", – рассказал в интервью изданию "СтарХит" Сергей Селин.

Он также отметил, что семь из десяти человек, которые подходят к нему на улице, говорят именно об этом сериале (его до сих пор часто показывают по телевидению).


По словам Селина, в постсоветской России они "стали первыми, кто пошел по этому пути и снял такую историю".

"Именно тогда продюсеры увидели, что отечественное кино может быть прибыльным, популярным. Мы протоптали эту дорожку. Как сказал один из артистов, "все мы вышли из "Улиц...", – добавил актер.

Сергей Селин также признался, что у него есть возможность оставаться финансово независимым, поскольку он занимается бизнесом. Однако и кинокарьеру актер не оставляет: в последнее время он вновь начал активно сниматься.

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
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