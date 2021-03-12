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Шахназаров объяснил большие гонорары российских артистов

Шахназаров объяснил большие гонорары российских артистовФото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Режиссер Карен Шахназаров объяснил в интервью радио «Комсомольская правда» большие гонорары российских актеров.

Он вспомнил слова своего коллеги Никиты Михалкова, который раскритиковал артистов за недовольство ситуацией в стране, при том что они получают по 200-300 тысяч рублей в день. Шахназаров отметил, что такая оценка доходов актеров не вполне соответствует действительности.

Режиссер пояснил, что артист может получить 150-300 тысяч за съемочный день. «Но они же не постоянно их получают. Артист может сняться 20 съемочных дней за полгода или за год. И все», — отметил Шахназаров.

При этом он подчеркнул, что во многом солидарен с позицией Михалкова и разделяет его взгляды.

В период пандемии в российском шоу-бизнесе регулярно появлялись сообщения о тяжелом финансовом положении актеров, музыкантов и других деятелей культуры. Так, продюсер Иосиф Пригожин в конце мая рассказывал, что многие артисты оказались в чудовищном положении и что «даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует». Певец Сергей Лазарев заявлял, что расходы артистов во время пандемии «не только не уменьшились, но даже выросли, ведь все равно надо и песни покупать, и клипы снимать, и костюмы шить» для тех выступлений, что не были отменены в связи с ограничениями.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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