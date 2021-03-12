Школьники Вологодской области познакомились с новыми специальностями

Алексей Вольцев

В новых мастерских Грязовецкого политехнического техникума, оборудованных в рамках нацпроекта «Образование», прошли занятия для школьников. Об этом сообщает пресс-служба Департамента образования Вологодской области.

«Мастерские по таким направлениям, как геномная инженерия, сити-фермерство, сельскохозяйственные биотехнологии, эксплуатация сельскохозяйственных машин, ветеринария, оснащены современным учебным, мультимедийным и лабораторным оборудованием, позволяющим вести подготовку специалистов по самым высоким стандартам», – рассказала начальник Управления реализации государственной политики в сфере профессионального образования Департамента образования области Лариса Святышева.

В мастерской «Сити-фермерство» с помощью воздушных паяльных станций школьники создавали мини-теплицы, в мастерской «Ветеринария» они познакомились с новым оборудованием и проверили свои знания на интерактивном стенде, в мастерской «Сельскохозяйственные биотехнологии» ребята проводили подготовку семян растений с последующей высадкой в грунт, а в мастерской «Геномная инженерия» при помощи специального оборудования определяли жизнеспособность клеток растений.