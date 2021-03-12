Школьников Новосибирской области приглашают к участию в профильной смене центра «Альтаир»

Лидия Мартынова

Учащихся 5–8-х классов из школ Новосибирской области приглашают принять участие в профильной смене инженерных соревнований «Сибирская солнечная регата», которая пройдет на базе центра для одаренных детей «Альтаир». Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования региона.

Смена будет проводиться с 29 марта по 3 апреля, заявки принимаются до 22 марта.

«Солнечная регата» – первые в России международные инженерные соревнования, в ходе которых команды участников разрабатывают, конструируют и демонстрируют возможности построенных ими плавательных средств (лодок и катеров) на солнечных батареях. Соревнования имеют статус Всероссийского Инженерного Конкурса», – уточняется в информационном релизе.

Лучшим участникам будет предложено участие в региональном этапе соревнований «Сибирская солнечная регата».

Организаторы смены – Областной центр развития творчества детей и юношества, Региональный центр «Альтаир», школа № 112 города Новосибирска, технический лицей № 176 Карасукского района.