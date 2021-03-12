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«Схожу с ума»: Катя Кищук впала в депрессию после ухода из группы SEREBRO

«Схожу с ума»: Катя Кищук впала в депрессию после ухода из группы SEREBRO

Катя Кищук покинула группу SEREBRO два года назад. Сразу после этого певица начала сольную карьеру и переехала в Великобританию, где встретила любоь — рэпера Slowthai. Многим казалось, что блондинке круто повезло во всем. Однако сегодня она призналась: все не так радужно, как может показаться.


27-летняя Катя Кищук удивила поклонников печальными размышлениями в социальных сетях. Блондинка рассказала о сложностях взаимопонимания между представителями разных полов, а также о внутренних комплексах. Кроме того, певица призналась, что ей неловко демонстрировать публике творческие эксперименты, в то время как она является девушкой известного за границей рэпера Slowthai. Тем не менее артистка записала несколько композиций на английском языке и надеется на мировое признание.

«Буквально десять минут назад со страхом сообщала своему мужчине, что боюсь выпускать что-то, дабы его не опозорить. Он сидел и смеялся. Пусть у вас тоже будет тот, кто скажет вам «глупенькая» или «глупенький» и наберет вам ванную», — делилась Кищук.

Впрочем, затем последовал более мрачный пост: «Мне тяжело признаться в том, что я нахожусь в глубокой депрессии. Пожалуйста, не спрашивайте меня почему. Мне не помогает тот или иной человек. Не все обязаны видеть во мне потенциал и тратить на меня время. Я начинаю все с нуля в другой стране, сидя одна в комнате 24/7. Раньше я писала, что с ума не схожу, а теперь — схожу. И мне очень нужна поддержка, и я молю о ней. Спасибо всем, кто поддержал и помог».

Напомним, что Катя покинула SEREBRO в 2019-м. Певица объяснила свое решение желанием начать сольную карьеру и найти себя в музыкальной индустрии. Расставание, по словам звезды, прошло на мирной ноте. «Благодаря группе я нашла настоящего друга. И обрела дом. Группа взрастила меня как артиста и как человека», — делилась артистка.

Однако после ухода из коллектива и неожиданного переезда в Великобританию Кищук не спешила радовать фанатов новыми композициями. Певица отметила, что хочет создавать музыку, не оглядываясь на коммерческий успех, а прежде всего ради творческого развития.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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