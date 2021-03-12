Шуга рассказал о болезненном восстановлении плеча после операции

Алексей Вольцев

На самой операции ему не было больно, но реабилитация была мучительной.

Не так давно Шуге (Suga) сделали операцию на плечо, и он какое-то время восстанавливался после вмешательства. Шуга решил рассказал поклонникам о своем состоянии и объяснил, почему реабилитация была более болезненной по сравнению с самой операцией.

Шуга восстанавливался с помощью ударно-волновой терапии. Во время операции Шуга не сильно мучился. Но после нее началось настоящее испытание.

«Я не знал, что боль возникает после того, как уходит анестезия. В то время мне делали какую-то инъекцию PCA (контролируемая пациентом анальгезия), так что это было не очень болезненно. При этом ударно-волновая терапия сильно болезненна»,

– рассказал Шуга.

Стоит отметить, что об этом Шуга решил рассказать фанатам в день своего рождения. Дело в том, что поклонники сильно переживали за здоровье парня, но, видимо, напрасно! Он – сильный боец, который еще продемонстрирует фанатам, на что способен и в танцах, и в вокале. Благо, плечо у него теперь в порядке!