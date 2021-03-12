Шварценеггер стал номинантом на «Золотую малину» из-за русско-китайского фильма

Вадим Карасев

Кадр: фильм «Тайна печати дракона»

Актер Арнольд Шварценеггер стал номинантом на «Золотую малину» из-за российско-китайского фильма «Тайна печати дракона». Об этом сообщаетcя на YouTube-канале премии.

Шварценеггер поборется за звание худшего актера второго плана с Брюсом Уиллисом («Брешь», «Приказано: уничтожить» и «Дожить до утра»), Шайей ЛаБафом («Выбивая долги»), Чеви Чейзом («Великолепный мистер Данди») и Руди Джулиани («Борат 2»). Среди артистов, исполнивших главные роли, в число кандидатов на приз вошли Роберт Дауни-младший («Удивительное путешествие доктора Дулиттла»), Майк Линделл («Несомненное доказательство»), Микеле Морроне («365 дней»), Адам Сэндлер («Хеллоуин Хьюби») и Дэвид Спейд («Не та девушка»).

В качестве худших фильмов на «Золотую малину» номинированы «365 дней», «Несомненное доказательство», «Удивительное путешествие доктора Дулиттла», «Остров фантазий» и «Мьюзик». За звание худшей актрисы будут соревноваться Энн Хэтэуэй («Последнее, чего он хотел» и «Ведьмы»), Анна Мария Сиклуцка («365 дней»), Лорен Лапкус («Не та девушка»), Кэти Холмс («Кукла 2: Брамс» и «Секрет») и Кейт Хадсон («Мьюзик»).

Из режиссеров в число номинантов вошли Чарльз Бэнд (серия «Барби и Кендра»), Барбара Бяловас и Томаш Мандес («365 дней»), Сиа («Мьюзик»), Стивен Гейган («Удивительное путешествие доктора Дулиттла») и Рон Ховард («Элегия Хиллбилли»).