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Сильнейший ветер в Новороссийске двигает машины, валит деревья и пешеходов

Сильнейший ветер в Новороссийске двигает машины, валит деревья и пешеходов

На Новороссийск обрушился норд-ост, в связи с чем в городе объявлен режим повышенной готовности.

По данным городского управления ГО и ЧС, днем 11 марта порывы ветра достигали скорости 35 м/с. Ночью и утром 12 марта температура воздуха достигала минус 6-8 градусов, высота волн составила 1,3-2 м.

Погодные условия усложнили передвижение по городу не только людям, но и автомобилям. Местные жители в соцсетях делятся видео с места событий, на которых видно, как ветер сдувает и валит на землю людей и даже двигает машины. Пострадали кровли домов, повалены деревья, поломаны фонарные столбы и светофоры.

Как сообщает кубанское управление МЧС, в регионе было объявлено штормовое предупреждение из-за ситуации в Новороссийске. На федеральной автодороге М-4 "Дон" ограничено движение автомобилей с высокой парусностью, в то же время движение легковых автомобилей и автобусов осуществляется в штатном режиме.

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По материалам: uposters.ru
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