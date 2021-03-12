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Слава Марлоу о «Давай поженимся!»: «Было абсурдно, зато увидел Ларису Гузееву своими глазами»

Слава Марлоу о «Давай поженимся!»: «Было абсурдно, зато увидел Ларису Гузееву своими глазами»

Несколько месяцев назад саундпродюсер Слава Марлоу вместе с Моргенштерном появились в студии шоу «Давай поженимся!». Эпатажный рэпер тогда очень хотел найти девушку для своего друга.

Слава Марлоу, который приехал с Москву из Новосибирска, признается, что пока не успел обзавестись пассией. «Часто бывает так, что девушек интересую не я, а моя популярность. Я даже создавал фейковые аккаунты для знакомства с девушками, но меня все равно как-то вычисляли. Отношения были, конечно, но я уже давно одинок», — рассказывал Слава перед Ларисой Гузеевой и Розой Сябитовой.

А вчера молодой человек побывал в гостях у другой звезды Певрого канала. Ведущий программы «Вечерний Ургант» поинтересовался у Марлоу, почему они с Моргенштерном пришли именно в «Давай поженимся!». Слава ответил, что никакого принуждения не было. 

«Передача «Давай поженимся!» всегда играла фоном, когда мы обедали с семьей, и в какой-то момент я подумал, что было бы достаточно абсурдно туда прийти. Ну и Ларису Гузееву увидеть своими глазами», — признался музыкант.

В беседе с Иваном Слава также вспомнил, как мама отпустила его работать в Москву с Моргенштерном. Рэпер лично пообщался с родительницей друга. «Ну мама видела чувака, который с татушкой на лице, ругается. Понимаю, зрелище не самое приятное. Познакомил их: был долгий диалог, наполенный софистикой и взрывающий мозг. Дело в том, что моя мама психотерапевт, психолог. Диагноз был поставлен — заберите таблетки», — поделился Слава.

Ранее Марлоу учился в вузе в Санкт-Петербурге, но на днях стало известно о его отчислении. «Я был год в академе. И вот как-то еду в Питере на репетицию, а мне позвонили и сказали: Здравствуйте! Вы по собственному или вас отчислять?» Третьего варианта не было», — рассказал Слава в студии «Вечернего Урганта».

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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