Слив интима Андрея Малахова от Андрея Разина

Влада Некрасова

Музыкальный продюсер и создатель «Ласкового мая» Андрей Разин наконец-то отстал с обвинениями от Леры Кудрявцевой, однако, нашел себе новую «жертву» для унижений. Ей стал Андрей Малахов. Как выяснилось, на днях ведущий участвовал в съемках выпуска о «Ласковом мае», пытаясь, как выразился обвинитель, «хайпануть в продажной передаче». Теперь у журналиста Андрюшеньки появились проблемы. Разин обещает слить в сеть нечто страшное, если Малахов все же обнародует данную программу.

⠀

«Если эта передача выйдет в эфир, то 3 млн людей, которые в течение недели заходят на мою страничку в Instagram, увидят такие подробности твоей личной жизни, от которых у них волосы на голове зашевелятся», — не стесняясь заявил он во всеуслышанье.

⠀

Более того, политик также обещает «серьезные последствия» и судебные процессы остальным сотрудникам ТВ. К слову, Разин далеко не первый человек, недовольный честностью (или ее отсутствием?) Андрея Малахова. Недавно о его предательстве также говорила Наташа Королева, которой он слезно обещал не выкидывать в эфир выпуск про измену Тарзана. Как считаете, действительно ли у Разина есть компромат на скандального ведущего?