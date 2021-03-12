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Солистка Little Big Софья Таюрская: «Все считают, что я мразь и разлучница»

Солистка Little Big Софья Таюрская: «Все считают, что я мразь и разлучница»

Софья Таюрская давно устала от слухов о своей личной жизни. Поклонники уверены, что звезду связывают романтические отношения с Ильей Прусикиным. Именно поэтому в ее адрес постоянно звучат оскорбления.


Софья Таюрская на своем личном опыте узнала, насколько сложно быть медийным человеком. Дело в том, что в последнее время на звезду часто обрушиваются с критикой. Чаще всего ее осуждают из-за возможного романа с Ильей Прусикиным. Слухи о том, что звезды состоят в отношениях появились еще пару лет назад. После того, как стало известно о разводе лидера Little Big, Таюрской начали писать еще больше негативных комментариев.

«Моя бровистка сказала: «Знаешь недавно встретились с подругами, мы обсуждали какая ты мразь. Они тебя не знали, но как-то зашла речь о том, что Соня Таюрская мразь». То есть люди обо мне впервые услышали, как о мрази. Им наплевать, кто я. Все что я делала до, обнуляется. С этого года я просто Софья Таюрская мразь, разлучница», — пожаловалась звезда в подкасте Эльдара Джарахова.

При этом Таюрская не стала однозначно подтверждать или отрицать роман с Ильей Прусикиным. По мнению Софьи, она не имеет права разговаривать о личной жизни Ильи, его отношениях с бывшей женой и ребенком.

Конечно, Софья старается не реагировать не негативные выпады в свой адрес. При этом она является обычным человеком, которому трудно ежедневно сталкиваться со всеобщей ненавистью и осуждением. «Мне говорят, чтобы я не обращала внимания. Мол, это цена популярности. А как не обращать внимание, если я захожу в Instagram, а там все пишут, какая я мразь. Если эти новости обо мне читают родные, близкие. Это все их тоже касается», — заключила звезда.

Разумеется, Таюрская — не единственная, кто сталкивается с негативом. Недавно комментаторы обрушились на Манижу, которой предстоит представить Россию на конкурсе «Евровидение». То, с какой озлобленностью люди обсуждали артистку и ее песню стало шоком для Софьи. Солистка Little Big подчеркнула, что подобное поведение аморально.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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