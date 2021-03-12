Сотрудникам ОПК запретили использовать WhatsApp и Skype в работе

Вадим Карасев

Все рабочие чаты сотрудников госкорпорации "Ростех" и ее дочерних предприятий в ближайшее время должны быть переведены из WhatsApp в другой мессенджер, пишет РБК со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

Это решение стало реакцией на изменение политики конфиденциальности WhatsApp, согласно которой мессенджер будет передавать данные пользователей своей головной компании — Facebook.

"При этом сотрудникам госкорпорации и ее предприятий по-прежнему будет разрешено иметь WhatsApp на личном телефоне для личного общения", — отметил собеседник агентства.

Еще один источник подчеркнул, что запрет на использование в работе иностранных приложений действовал всегда, но многие сотрудники не уделяли ему должного внимания, а руководство не контролировало.

"И сейчас, и раньше на рабочий компьютер просто невозможно было установить тот же WhatsApp или Skype. Но для ускорения процессов коммуникации и собственного удобства многие сотрудники несанкционированно использовали Zoom, Skype и так далее", — указал источник.

Проблема вероятных утечек данных обострилась в период пандемии, когда многие рабочие вопросы стали решаться в ходе виртуального общения. В связи с этим руководство решило ужесточить запреты.

В "Ростехе" подтвердили РБК наличие ограничений в использовании зарубежных приложений, таких как Zoom, Skype, WhatsApp и других. Их запрещено устанавливать на корпоративные ноутбуки и компьютеры. Вместо этого сотрудникам предлагается использовать отечественные решения, в том числе собственные разработки "Ростеха", такие как платформа для онлайн-совещаний IVA. При этом в госкорпорации подчеркнули, что ужесточение запрета не связано с изменением политики конфиденциальности WhatsApp. "Риски не сейчас возникли, они существовали всегда, и мы обязаны были их нивелировать", — указали в пресс-службе "Ростеха".