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"Страшно и больно": Самбурская пожаловалась на "70 минут ада", раскрыв свой диагноз

"Страшно и больно": Самбурская пожаловалась на "70 минут ада", раскрыв свой диагноз

34-летняя Настасья Самбурская откровенно рассказала своим поклонником о серьезных проблемах со здоровьем, которые у нее начались с некоторых пор. Звезда "Универа" раскрыла свой диагноз, сообщает радио "Комсомольская правда".

Настасья Самбурская поблагодарила поклонников, переживавших за нее, — звезда перепугала многих из них фотографией с бригадой скорой помощи.

Я сама перепугалась. Давление 160 — это страшно и больно. Я из серии тех людей, которые, пока гром не грянет, не перекрестятся. Но таки произошёл этот момент, и случился звонок в скорую, оказавшуюся очень медленной (70 минут ада). 

По словам звезды "Универа", за последние четыре месяца что только не произошло с ее здоровьем. 

"Начиная от ковида — вообще посыпалась, как застоявшаяся хризантема! Честно, не стану всё перечислять, только самое безобидное: волосам конец, снова стригусь под каре. Простыла, и утром я не смогла наступить на ногу, а до этого в 4 утра проснулась от того, что защемило шею, а у меня 2 дня подряд спектакли. Играла хромая и косая, зато нарядная!" — призналась актриса.

При этом Настасья Самбурская ходила на пробы, занималась реслингом и из последних сил отплясывала на своем дне рождения. 

Похудела на 3 кг. Не могла толком ничего есть. При этом алкоголь не употребляла до ДР 1,5 месяца, вообще. На усталость накладывалась тревога по любому поводу. Да даже без повода, ты просто сидишь дома, а адреналин фигачит так, что ощущение, будто тебе 3 года, тебя оставили одну в темной комнате и кажется, что ты умрешь от происходящего ужаса. А на самом деле ничего не происходит. Мужчины вообще этого не понимают, но гормональный сбой — лютая вещь, словами "успокойся" и объятиями вы свой женщине не поможете. 

Самбурская призвала подписчиков своевременно сдавать анализы и вовремя обращаться к грамотному специалисту, не занимаясь самолечением. 

Мой манифест таков, дамы и господа, не дожидайтесь чуда, жизнь в мегаполисе сложная, постоянный стресс. Лучше перебдеть и на ранней стадии поймать свою болячку, чтобы потом не мучиться. В итоге выяснилось, что у меня гипоксия и анемия, пониженное железо, добрый доктор сказал, что по уровню это примерно как потерять 3,5 литра крови и пытаться продолжать полноценно существовать. Мы реально готовы бежать помогать нашим друзьям или просто откликнуться на помощь посторонним людям, но не в состоянии помочь себе и своему организму. Берегите себя.

Как писал NEWSTES, ранее СМИ раскрыли личность возлюбленного Настасьи Самбурской, которого она прячет от публики.

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По материалам: uposters.ru
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