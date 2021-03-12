Суд рассмотрит дело против жительницы Урала, чья собака напала на ребенка

Алексей Вольцев

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жительницы Челябинской области, чья собака во время прогулки во дворе покусала ребенка, откусив у него часть губы, сообщил в пятницу пресс-центр прокуратуры региона.

По данным прокуратуры, обвиняемая 12 января 2021 года, гуляя со своей собакой, не обеспечила за ней контроль, в результате животное напало на гулявшего во дворе дома 6-летнего ребенка. Собака укусила его за лицо, причинила рану в области переносицы и откусила часть нижней губы.

"Саткинской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении 33-летней местной жительницы… Уголовное дело направлено в Саткинский городской суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), уточняется в сообщении.

Обвиняемая вину признала в полном объеме, поясняет прокуратура.