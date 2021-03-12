Святослав Финогенов (LIL FINN) рассказывает о себе

Вадим Карасев

Я увлекался музыкой с самого раннего детства. Совсем маленьким мог до бесконечности переслушивать Боба Марли и других музыкантов, работающих в стиле рэгги. Став старше, серьезно заинтересовался западными исполнителями прочих жанров, и только в 2010 году у меня появился интерес к нашей отечественной сцене. Наверное, музыкальное воздействие, полученной мной извне, превысило какое-то критическое для сознания значение, и я начал сам писать музыку.

До этого я увлекался разными музыкальными направлениями, что не могло ни повлиять на последующее собственное творчество. Каждый новый трек получался у меня непохожим на предыдущий, он совершенно отличался по силе, подаче и другим параметрам. Сначала я пытался все исправить, но потом понял, что именно разнообразие нравится слушателям и контентмейкерам, выделяет мое творчество, подчеркивая индивидуальность. То, что делаю я, это вовсе не копии треков популярных зарубежных исполнителей. Это мое собственное творчество, и не побоюсь сказать, что оно чертовски крутое.

Я поставил перед собой задачу отойти от стандартов современной музыкальной индустрии. Конечно, я и дальше буду работать на обычных музыкальных площадках, но дополнительно хочу воспользоваться твичем и ютубом, чтобы продвигать себя там. Надеюсь, что моему примеру последуют молодые исполнители, учтут мои ошибки, и им будет не так сложно добиться успеха.

Кто близко не знаком с созданием музыки, почему-то считают, что все происходит быстро. Это не так. Путь от идеи трека до его воплощения очень долгий. Так происходит из-за множества причин. Скажу лишь одно. Если работать в коллективе, то все движется заметно быстрее. И на этот счет у меня возникла идея собрать как можно больше музыкантов вместе, создать комьюнити, в котором за счет фитов более известные стали бы продвигать новичков. Думаю, это сделает музыкальную жизнь гораздо насыщеннее.

Над своими музыкальными треками я начал работать 2 года назад, в 2019 году. Успех пришел достаточно быстро. Cristal и некоторые другие композиции хорошо зашли у тиктокеров, которые массово записывали ремиксы. Еще я слышал свои работы во время стримов на твиче и у некоторых блогеров на ютубе.

Я отношусь к своей работе очень ответственно, делаю только качественные записи. Работаю совместно со студией F-EX Records, где сделали свои альбомы многие именитые музыканты. Я открыт для общения, у меня много знакомых среди диджеев, которые пользуются моими работами как микстейпами. Не буду загадывать заранее, но все же планирую в скором времени сделать что-то совместное с известными музыкантами и блогерами.