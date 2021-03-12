The Bell: "Яндекс" планирует купить банк "Акрополь"

Лидия Мартынова

Российская IT-компания "Яндекс" ведет переговоры о приобретении банка "Акрополь", владельцем которого в 2020 году стал гендиректор группы "Связной" Евгений Давыдович, пишет The Bell со ссылкой на источники.

О том, что "Яндекс" готовится к покупке банка, изданию рассказали четыре источника на платежном и банковском рынке. Двое из них говорят, что компания рассматривала разные варианты, но остановилась на банке "Акрополь".

Сейчас сделка находится на этапе due diligence (комплексная проверка сделки), и в ближайшие дни компания и банк готовятся подписать договор купли-продажи, говорят два источника The Bell.





"Нам интересно получение банковской лицензии. Мы рассматриваем все доступные варианты", - сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекса".

Как пишет издание, сумму возможной сделки стороны не раскрывают. По словам одного из собеседников издания, фактически "Яндекс" покупает не полноценный банк, а банковскую лицензию, а планов открывать отделения или выдавать кредиты у компании нет.