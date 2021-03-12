The Weeknd объявил бойкот премии "Грэмми"

Лидия Мартынова

Канадский певец The Weeknd (Эйбел Тесфайе) заявил изданию The New York Times, что бойкотирует премию "Грэмми".

В этом году он не получил ни одной номинации на самую престижную награду в музыкальной индустрии, несмотря на то, что его хит "Blinding Lights" провел 52 недели в топ-10 в чарте Billboard Hot 100, и понравился критикам и слушателям. Не отметили и альбом певца "After Hours", релиз которого состоялся весной 2020 года, и он стал номером один по количеству продаж в США.





"Все из-за тайных комитетов, — прокомментировал The Weeknd изданию. — Я больше не позволю своему лейблу представлять мою музыку на "Грэмми".

В The New York Times подчеркивают, что "тайные комитеты", которые упоминает Тесфайе, — это группа анонимных экспертов, за которыми остается последнее слово при выборе номинантов после того, как их рассмотрели и отобрали члены Национальной академии искусства и науки звукозаписи.

Когда осенью прошлого года были объявлены номинанты "Грэмми", и The Weeknd не увидел себя в списке, опубликовал в твиттере пост, в котором обвинил Академию звукозаписи в "коррумпированности".

The Grammys remain corrupt. You owe me, my fans and the industry transparency... — The Weeknd (@theweeknd) November 25, 2020

"Грэмми" остается коррумпированным. Вы должны мне, моим поклонникам и прозрачности индустрии", — написал музыкант.

По информации The New York Times, организаторы "Грэмми" давно уже стремятся усовершенствовать систему голосования, но многие все равно обвиняют их в несправедливости и в предвзятом отношении к женщинам и темнокожим артистам (Последним темнокожим артистом, получившим "Грэмми" за "Альбом года", был Херби Хэнкок в 2008-м году. — Прим. ред.)

"Мы все разочарованы, когда кто-то расстроен, — отреагировал на слова Эйбела Тесфайе Харви Мейсон, продюсер и президент Национальной академии искусства и науки звукозаписи. — Но я скажу, что мы постоянно развиваемся. И в этом году, как и в прошлые годы, мы собираемся внимательно изучить, как улучшить процесс награждения, включая комитеты по отбору номинантов".

В этом году 63-я церемония награждения премией "Грэмми" начнется в 03:00 по московскому времени 15 марта. Премию вручат в 83 категориях, в различных жанрах и направлениях.