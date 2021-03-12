Титов: переход к "двойной циркуляции" – закономерный этап развития Китая
Сегодня, 18:40 Алексей Вольцев
Переход к модели "двойной циркуляции" – это закономерный этап развития для Китая, заявил в интервью санкт-петербургскому Radio Metro председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы мира и сотрудничества, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.
Он подробно ответил на ряд актуальных вопросов по развитию китайской экономики и торгово-экономическому сотрудничеству между Россией и Китаем.
По материалам: ria.ru