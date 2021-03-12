Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Титов: переход к "двойной циркуляции" – закономерный этап развития Китая

Титов: переход к "двойной циркуляции" – закономерный этап развития Китая

Титов: переход к "двойной циркуляции" – закономерный этап развития Китая
Переход к модели "двойной циркуляции" – это закономерный этап развития для Китая, заявил в интервью санкт-петербургскому Radio Metro председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы мира и сотрудничества, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Он подробно ответил на ряд актуальных вопросов по развитию китайской экономики и торгово-экономическому сотрудничеству между Россией и Китаем.

Экономика

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

Иран заявил о нападении террористов на корабль в Средиземном море
Иран заявил о нападении террористов на корабль в Средиземном море
Евросоюз продлил санкции против России из-за Украины
Евросоюз продлил санкции против России из-за Украины
В Санкт-Петербурге жестоко избили чемпионку по битбоксу
В Санкт-Петербурге жестоко избили чемпионку по битбоксу
Певец The Weeknd объявил бойкот «Грэмми»
Певец The Weeknd объявил бойкот «Грэмми»
Шварценеггер стал номинантом на «Золотую малину» из-за русско-китайского фильма
Шварценеггер стал номинантом на «Золотую малину» из-за
Раскрыты критерии отбора российских богачей для налоговой VIP-инспекции
Раскрыты критерии отбора российских богачей для налоговой
Обнаружена «фантастическая» разница в помощи регионам России от властей
Обнаружена «фантастическая» разница в помощи регионам России от
Гендиректор спровоцировавшей войну Китая и Джека Ма компании уволился
Гендиректор спровоцировавшей войну Китая и Джека Ма компании уволился
Поклонская назвала воссоединение Крыма с Россией уроком для Киева
Поклонская назвала воссоединение Крыма с Россией уроком для Киева
Оксана Пушкина: «Не жалею, что сделала аборт в студенческие годы»
Оксана Пушкина: «Не жалею, что сделала аборт в студенческие годы»
«Схожу с ума»: Катя Кищук впала в депрессию после ухода из группы SEREBRO
«Схожу с ума»: Катя Кищук впала в депрессию после ухода из группы
The Weeknd объявил бойкот премии "Грэмми"
The Weeknd объявил бойкот премии "Грэмми"

Топ на сегодня

СНБО Украины продлил санкции против двух российских банков
СНБО Украины продлил санкции против двух российских банков
Министр культуры Крыма нецензурно выругалась во время видеосовещания
Министр культуры Крыма нецензурно выругалась во время видеосовещания
Германия отказалась останавливать вакцинацию AstraZeneca после смертей пациентов
Германия отказалась останавливать вакцинацию AstraZeneca после
Врач перечислил риски длительного ношения наушников
Врач перечислил риски длительного ношения наушников
Слив интима Андрея Малахова от Андрея Разина
Слив интима Андрея Малахова от Андрея Разина

Еще по теме

В Пекине открылось заседание российско-китайского комитета дружбы
Россия может развивать бумажную промышленность, привлекая партнеров из Китая
Омбудсмен попросил Путина отложить введение закона «О торговле»
Выдвиженец в президенты РФ Титов признал абсолютные шансы Путина на победу