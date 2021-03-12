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"﻿Ты ничего не сделал для защиты гей-сообщества!": Солнцев резко раскритиковал Сергея Лазарева

"﻿Ты ничего не сделал для защиты гей-сообщества!": Солнцев резко раскритиковал Сергея Лазарева

Скандальный участник "Дома-2" Рустам Солнцев в шоу "Алена, блин!" на Youtube-канале Super резко раскритиковал Сергея Лазарева за то, что он не защищает гомосексуалистов в России.

Рустам Солнцев откровенно рассказал о своих претензиях к Сергею Лазареву, который накануне попарился в бане со своим другом Малиновским, снова уехав с ним на курорт.

"Когда Сергей Лазарев и многие другие звезды, известные своими сексуальными предпочтениями, не раз пойманные на этом, молчат в своих соцсетях о том, что происходит в этой стране, не ждите, что остальные люди будут защищать вас как социально активных. Вот поэтому, Сережа Лазарев, получи по полной, ведь ты никогда никого не защищаешь", — заявил Солнцев.

Звезда "Дома-2" упрекнул Сергея Лазарева в том, что он не занимается защитой гомосексуалистов в России.

"Ты ничего не сделал для защиты гей-сообщества в этой стране. Ты имеешь право сказать, что вот тут ты видишь несправедливость. А эти все молчат. У них огромные платформы! Они должны участвовать в жизни общества, объяснять", — сказал Рустам Солнцев.

Ведущая шоу поинтересовалась у звезды "Дома-2", почему Сергей Лазарев должен всем этим заниматься. "Да потому что он в кожаных трусиках в попу танцует на сцене", — ответил Рустам Солнцев.

Шоумен при этом поделился своими воспоминаниями о "Доме-2", назвав себя "человеком с неоднозначной сексуальной репутацией". 

"Я защищал интересы тех, которые все это смотрели, которые были забиты и сидели в своих деревнях. Они понимали, что, оказывается, можно не быть убитым", — заявил Солнцев.

Как писал NEWSTES, ранее Алекс Малиновский написал для Сергея Лазарева песню о любви.

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По материалам: uposters.ru
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