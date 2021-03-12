У Насти Балинской ухудшается ситуация с носом

Вадим Карасев

Настя Балинская жалуется на неудачные последствия очередной ринопластики. Девушка призывает всех, кто хочет сделать ринопластику ради стандартов красоты, отказаться от своего намерения. Сама она просто мечтает о ровном носе, который будет нормально дышать. Однако после каждой ринопластики ситуация не улучшается, а ухудшается, и ей снова срочно требуется операция.

«Жертва пластической хирургии! Да! Я проклинаю тот день, когда я легла первый раз под нож хирурга! Если ты девочка и читаешь этот пост, я умоляю тебя понять то, чего не понимала я ранее!», - призывает Настя.

Очень грустная ситуация с носом у Насти Балинской. Девушка пять лет назад сделала первую операцию на носу, подкорректировала его форму, но операция оказалась неудачной. С тех пор она еще дважды обращалась к хирургам за помощью и каждый раз ей обещали улучшение, однако все становится только хуже, пишет newstes.ru.По мнению Балинской, пластическая хирургия не должна использоваться для повышения самооценки, так как результата не будет. Любовь и уважение к себе не появляются после операции. Настя признает, что была молодой и глупой, и все пять лет ругает себя за то неправильное решение, тем более что раньше у нее был нормальный нос, что видно на старых фото.После каждой операции ситуация ухудшается, и ей уже не хочется красивый нос, хочется просто нос, который будет дышать. Последняя операция привела к тому, что у нее разъехались кости, спинка носа выглядит как будто ее избили на ринге. Она побывала у доктора, и тот объяснил, что искусственный имплантат, который ей вставляли в кончик носа, не прижился.Организм отторгает пластику, в одной ноздре вылез хрящ, началось воспаление, нос начал гнить. Операцию нужно сделать в ближайшие пару месяцев, иначе все закончится очень плохо. Сейчас ей прописали антибиотики и специальные капли. На операцию нужно полмиллиона рублей, и Балинская ищетпомощи у подписчиков, предлагая переводить ей на карту любые суммы.