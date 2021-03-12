Участников "Евровидения" от Украины обвинили в жестоком обращении с краснокнижной птицей
В этом году Украину на международном конкурсе "Евровидение" собирается представить электрофолк-группа Go-A. Однако коллектив уже попал в неприятный скандал из-за критики зоозащитников, сообщает Life.
Группы Go-A поедет на "Евровидение-2021" с песней "Шум", в клипе на которую можно увидеть курганника из Красной книги.
Представители зоозащитной общественной организации UAnimals обвинили коллектив в жестоком обращении с редкой птицей, пишет источник. Общественники обратили внимание, что курганник держится в неволе.
"По непонятным причинам привлекать внимание европейцев авторы видео решили не только творческими способностями музыкантов, но и эксплуатацией птицы. Такой подход сам по себе является пережитком прошлого", — сообщили в UAnimals.
Зоозащитники отметили, что курганник находится на Украине под угрозой исчезновения.
"Также орнитологи заметили на видео, что у птицы имеются ремешки. Это характерно для птиц, которых долгое время удерживают в неволе. И поведение птицы свидетельствует о том, что она из неволи", — заключили в организации.
Напомним, Нидерланды получили возможность провести "Евровидение" после победы в конкурсе в 2019 году поп-исполнителя Дункана Лоуренса.
В 2020 году мероприятие было перенесено на год из-за пандемии коронавируса. Финал "Евровидения-2021" состоится 22 мая в Роттердаме.
Как писал NEWSTES, ранее Иосиф Пригожин усомнился в честности отбора на "Евровидение".