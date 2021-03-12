Участников "Евровидения" от Украины обвинили в жестоком обращении с краснокнижной птицей

Вадим Карасев

В этом году Украину на международном конкурсе "Евровидение" собирается представить электрофолк-группа Go-A. Однако коллектив уже попал в неприятный скандал из-за критики зоозащитников, сообщает Life.

Группы Go-A поедет на "Евровидение-2021" с песней "Шум", в клипе на которую можно увидеть курганника из Красной книги.



Представители зоозащитной общественной организации UAnimals обвинили коллектив в жестоком обращении с редкой птицей, пишет источник. Общественники обратили внимание, что курганник держится в неволе.



"По непонятным причинам привлекать внимание европейцев авторы видео решили не только творческими способностями музыкантов, но и эксплуатацией птицы. Такой подход сам по себе является пережитком прошлого", — сообщили в UAnimals.

Зоозащитники отметили, что курганник находится на Украине под угрозой исчезновения.

"Также орнитологи заметили на видео, что у птицы имеются ремешки. Это характерно для птиц, которых долгое время удерживают в неволе. И поведение птицы свидетельствует о том, что она из неволи", — заключили в организации.

Напомним, Нидерланды получили возможность провести "Евровидение" после победы в конкурсе в 2019 году поп-исполнителя Дункана Лоуренса.

В 2020 году мероприятие было перенесено на год из-за пандемии коронавируса. Финал "Евровидения-2021" состоится 22 мая в Роттердаме.



Как писал NEWSTES, ранее Иосиф Пригожин усомнился в честности отбора на "Евровидение".