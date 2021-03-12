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Украина утвердила стратегию "деоккупации" Крыма

Украина утвердила стратегию "деоккупации" Крыма
Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба назвал на своей странице в Twitter "три кита" политики "возвращения" Крыма.

Один из них – стратегия "деоккупации" полуострова, которую ранее принял Совет национальной безопасности и обороны.

Вторым "китом" станет объединение усилий стран-союзников на базе международной площадки "Крымская платформа". Мероприятие запланировано на 23 августа. Официальный Киев предложил присоединиться к площадке ряду государств, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.

Владимир Зеленский в конце февраля подписал указ об отдельных мерах, направленных на "деоккупацию и реинтеграцию" Крыма. Он поручил создать Организационный комитет по подготовке и проведению в стране учредительного саммита "Крымской платформы" и организовать меры по поддержке крымско-татарского языка, культуры, а также по защите прав крымчан.
В мире

По материалам: ria.ru
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