Упс! Джин заспойлерил выступление BTS для Грэмми

Влада Некрасова

«Мне кажется, что я могу немножко заспойлерить вам наше выступление…»

Король спойлеров Джин (Jin) как и всегда угодил своим любимым АРМИ и дал им то, что они хотят: он рассекретил маленькую подсказку о предстоящем перформансе на церемонии GRAMMY Awards 2021. 14 марта, как выразились редакторы официального Twitter Грэмми, «BTS зажгут это шоу и устроят жаркую ночку». Их потрясная песня «Dynamite» номинирована в категории «Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой» и, возможно, мы увидим, как «Бантан» получат долгожданную премию.

Во время интервью с RADIO.COM Джин сделал небольшое замечание, которое, по его мнению, должно подсказать фанатам, как именно будет проходить долгожданный ивент. «Мне кажется, что я могу немножко заспойлерить… Здесь мы или там, мы в любом случае будем вместе с АРМИ». Мемберы сразу же в шутку возмутились, сказав Джину, что он должен был озвучить это, смотря на Намджуна (Namjoon), а не говоря детали во всеуслышание напротив камеры, чем смутили ангелочка. «Уф! Я чувствую себя неловко, сейчас покраснею», — улыбнулся он, смотря в пол. «Можешь не переживать Джин, я все равно ничего не понял», — написал АРМИ в Twitter и собрал под своим комментарием сотни лайков. Кажется, на сей раз подсказка оказалась не самой очевидной!