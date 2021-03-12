В Архангельской области в 2021 году введут в эксплуатацию две школы

Влада Некрасова

В Архангельской области продолжается реализация нацпроекта «Образование». Об этом сообщил министр образования Поморья Олег Русинов.

Он уточнил, что в 2020 году на эти цели из консолидированного бюджета было привлечено более 780 миллионов рублей. В настоящее время продолжается строительство школ в Архангельске, в селе Ровдино Шенкурского района и селе Долгощелье Мезенского района.

Два объекта – в округе Варавино-Фактория Архангельска и селе Ровдино Шенкурского района – должны быть сданы в 2021 году.

«За минувшие два года в 65 сельских школах и учебных заведениях малых городов Поморья созданы центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В них уже занимаются 20 тысяч школьников региона. До конца 2022 года планируется открыть еще 90 «Точек роста», – отметил Олег Русинов.

Он напомнил, что в прошлом году был открыт инновационный центр дополнительного образования детей «Дом научной коллаборации имени М.В. Ломоносова», свою работу начал мобильный «Кванториум» Минпросвещения России, а в сфере дополнительного образования было создано почти 4,5 тысячи новых мест.

Кроме того, в регионе создается центр выявления и поддержки одаренных детей «Созвездие».