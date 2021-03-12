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В Google объяснили ограничение фильма «Крым. Путь на Родину» на YouTube

В Google объяснили ограничение фильма «Крым. Путь на Родину» на YouTubeКадр: фильм «Крым. Путь на Родину»

Представители компании Google, которой принадлежит видеохостинг YouTube, объяснили причины ограничения, установленного на фильм «Крым. Путь на Родину». Об этом сообщает Telegram-канал РБК со ссылкой на пресс-службу Google.

В компании заявили, что ограничение появилось еще в апреле 2020 года. Его решили установить, так как в фильме содержались сцены насилия: там показывали застреленного человека, жертв с тяжелыми увечьями и человека в луже крови.

«Видео доступно к просмотру на YouTube, однако на него поставлено ограничение по возрасту, так как вышеперечисленные сцены с насилием делают его не подходящим к просмотру для некоторых пользователей», — объяснили в Google.

Утром 12 марта стало известно, что перед просмотром фильма «Крым. Путь на Родину» на YouTube появляется предупреждающее сообщение о материалах, которые «могут напугать или шокировать некоторых пользователей». При этом никаких ограничений на видео не было введено, его можно смотреть свободно.

Автор фильма, первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов посчитал, что такая пометка была создана для самих сотрудников YouTube и жителей западных стран, так как «их вообще шокирует правда в последнее время».

Фильм «Крым. Путь на Родину» был опубликован на канале «Россия 24» 16 марта 2015 года. За шесть лет видео набрало более 13 миллионов просмотров.

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По материалам: lenta.ru
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