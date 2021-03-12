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В Госдуме оценили новые правила для выплат на детей

В Госдуме оценили новые правила для выплат на детейФото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

В Госдуме оценили намерения Минтруда ввести новые правила и обновить критерии для назначения выплат на детей от трех до семи лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, при обновлении подхода «не должны быть созданы такие условия, чтобы те, кто действительно нуждается, из-за того, что введены какие-то дополнительные требования, выпали из этого списка нуждаемости не по объективным причинам, а по формальным». «Усиливать адресность — это правильно», — сказал он.

Ранее в пятницу, 12 марта, Минтруд назвал россиянам условия для получения выплат на детей. Так, при назначении пособий малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет будет учитываться недвижимость, автомобили и банковские вклады. Также сообщалось, что семьи, недавно купившие новый автомобиль или одновременно владеющие тремя машинами, «детские» деньги не получат.

Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет введены указом президента с 1 января 2020 года. Выплаты начались с 1 июня. Их получают семьи с низкими доходами. Размер выплат может составлять 50, 75 или 100 процентов прожиточного минимума.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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