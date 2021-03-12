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В Госдуме отреагировали на удаление Давосским форумом информации о княгине Ольге

В Госдуме отреагировали на удаление Давосским форумом информации о княгине ОльгеФото: Нина Зотина / РИА Новости

Решение организаторов Всемирного экономического форума в Давосе убрать древнерусскую княгиню Ольгу из списка женщин, изменивших историю, может быть логичным следствием стремления лишить Россию ее исторического прошлого, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщает РИА Новости.

Она предположила, что данное решение было принято не в силу масштаба международного влияния бывшего президента Украины Петра Порошенко, который возмутился тем, что Всемирный экономический форум назвал княгиню Ольгу «российской правительницей и основоположницей современной России».

«На этом фоне Порошенко играет лишь роль "говорящего попугая", напоминающего глобальному Западу о необходимости выдерживать антироссийский тон везде, где это только возможно и даже невозможно», — констатировала Панина.

Княгиня Ольга правила Киевской Русью с 945 по 960 год. Она стала первым человеком во главе русского государства, принявшим христианство.

Россия

По материалам: lenta.ru
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