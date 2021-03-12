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В Госдуме ответили на призыв главы МИД Украины «открыть доступ» в Крым

В Госдуме ответили на призыв главы МИД Украины «открыть доступ» в КрымРуслан БальбекФото: Владимир Трефилов / РИА Новости

В Госдуме ответили на призыв главы МИД Украины Дмитрия Кулебы «открыть доступ» в Крым. Об этом депутат Руслан Бальбек заявил в беседе с RT.

Бальбек отметил, что все, кто хочет приехать в Крым, делают это, но в соответствии с российскими правилами. Он подчеркнул, что на украинских условиях посещать полуостров никто не будет.

Парламентарий добавил, что Кулеба в своем высказывании исказил информацию о ситуации в регионе. По его словам, пафосное заявление главы МИД Украины «по своей сути безрезультативно». Российский депутат заключил, что если какие-либо гуманитарные и мониторинговые миссии хотят ознакомиться с ситуацией на полуострове, то им никто не мешает.

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что попытки западных стран обвинить Россию в том, что она якобы не пускает в Крым наблюдателей ООН и ОБСЕ, противоречат здравому смыслу. Он указал, что полуостров ежегодно посещают миллионы людей, в том числе миллион украинцев.

12 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время выступления на неформальном заседании Совета безопасности ООН призвал Россию «открыть доступ» на территорию Крыма. Он не пояснил, каким организациям или ведомствам необходимо предоставить доступ, но заявил, что такая необходимость продиктована международным правом.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

Россия

По материалам: lenta.ru
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