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В Ингушетии открыли детский сад на 220 мест

В Ингушетии открыли детский сад на 220 мест

В Ингушетии открыли детский сад на 220 мест с ясельными группами и программой подготовки к школе, сообщает пресс-служба главы региона Махмуд-Али Калиматова.

Детский сад создан в рамках реализации национального проекта «Демография». Он открылся в Гамурзиевском административном округе Назрани.

«На сегодня у нас в республике уже 75 детских садов, дошкольным образованием охвачено почти 18 тысяч детей. Доступность дошкольного образования детей в возрасте до 7 лет в регионе составляет 75%. Еще совсем недавно об этом мы могли только мечтать. Республика серьезно отставала от среднего по России уровня обеспеченности местами в детские сады. В ближайшие год-два для большинства детей этот вопрос будет решен. В рамках реализации нацпроекта «Демография» только в 2021 году мы планируем построить еще девять новых детсадов почти на 2 тысячи мест. Таким образом, очередь сократится почти на 40%», – подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Дошкольное учреждение «Лунтик» рассчитано на 220 мест – это десять групп, четыре из которых готовы принять по 15 детей ясельного возраста до трех лет.

Национальный проект «Демография» рассчитан на 2019–2024 годы. Он включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт – норма жизни». Бюджет национального проекта составит 3,1 триллиона рублей.

Общество

По материалам: edu.ru
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