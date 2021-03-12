В Японии призвали к блокаде Южных Курил

Вадим Карасев

Бывший японский дипломат (теперь политолог) Акио Кавато написал статью для Newsweek Japan с призывом продемонстрировать России готовность к блокаде Южных Курил. Таким образом можно будет "решить территориальный вопрос", считает он.

Кавато предлагает блокировать Сангарский пролив и Лаперузу — это основные маршруты снабжения между Россией и четырьмя островами в ее составе, которые японцы считают своими "северными территориями".

Политолог указывает, что в обозримом будущем военная мощь России едва ли упадет до уровня 1990-х годов, однако, когда это все же произойдет, настанет время диалога про территории. До этого Токио следует со всем хладнокровием "доказать миру, что Ялтинское соглашение само по себе не определяет изменения границ между Россией и Японией", а также постоянно учитывать этот вопрос в отношениях с Москвой.