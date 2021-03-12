Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Японии призвали к блокаде Южных Курил

В Японии призвали к блокаде Южных Курил

Бывший японский дипломат (теперь политолог) Акио Кавато написал статью для Newsweek Japan с призывом продемонстрировать России готовность к блокаде Южных Курил. Таким образом можно будет "решить территориальный вопрос", считает он.

Кавато предлагает блокировать Сангарский пролив и Лаперузу — это основные маршруты снабжения между Россией и четырьмя островами в ее составе, которые японцы считают своими "северными территориями".

Политолог указывает, что в обозримом будущем военная мощь России едва ли упадет до уровня 1990-х годов, однако, когда это все же произойдет, настанет время диалога про территории. До этого Токио следует со всем хладнокровием "доказать миру, что Ялтинское соглашение само по себе не определяет изменения границ между Россией и Японией", а также постоянно учитывать этот вопрос в отношениях с Москвой.

Главные новости

По материалам: uposters.ru
Заказать крауд

Последние новости

Сотрудникам ОПК запретили использовать WhatsApp и Skype в работе
Сотрудникам ОПК запретили использовать WhatsApp и Skype в работе
Саакашвили посчитал Украину "государством-кидаловом"
Саакашвили посчитал Украину "государством-кидаловом"
"Страшно и больно": Самбурская пожаловалась на "70 минут ада", раскрыв свой диагноз
"Страшно и больно": Самбурская пожаловалась на "70 минут ада",
«Доводила меня до слёз», — Татьяна Котова рассказала о деспотизме Джанабаевой во времена «ВИА Гры»
«Доводила меня до слёз», — Татьяна Котова рассказала о деспотизме
Шуга рассказал о болезненном восстановлении плеча после операции
Шуга рассказал о болезненном восстановлении плеча после операции
«Гарик на меня обижен»: Кристина Асмус рассказала, в каких отношениях она сейчас с Харламовым
«Гарик на меня обижен»: Кристина Асмус рассказала, в каких отношениях
Мужчина заснял «летающее в небе» круизное судно и нашел этому объяснение
Мужчина заснял «летающее в небе» круизное судно и нашел этому
Кованые ограды для могил
Кованые ограды для могил
Евгений Гришковец: "Я ужасно страдал, пока был в моде"
Евгений Гришковец: "Я ужасно страдал, пока был в моде"
Попова назвала срок появления иммунитета после прививки «ЭпиВакКороной»
Попова назвала срок появления иммунитета после прививки
Песков сообщил о росте числа атак на сайт Кремля
Песков сообщил о росте числа атак на сайт Кремля
Попова напомнила условия ношения маски на улице
Попова напомнила условия ношения маски на улице

Топ на сегодня

СНБО Украины продлил санкции против двух российских банков
СНБО Украины продлил санкции против двух российских банков
"Боятся правды". Эксперт о неофициальной встрече в ООН по теме Крыма
"Боятся правды". Эксперт о неофициальной встрече в ООН по теме Крыма
"Движет обида". Политолог о словах Саакашвили про "государство-кидалово"
"Движет обида". Политолог о словах Саакашвили про
Рентгеновские аппараты – устройство, виды и назначение
Рентгеновские аппараты – устройство, виды и назначение
В ГИБДД описали типичного виновника ДТП
В ГИБДД описали типичного виновника ДТП

Еще по теме

В Японии указали на необходимость блокады Южных Курил
Синдзо Абэ готов закончить территориальный спор с Россией
Опрос: около 60% японцев выступают за то, чтобы получить от России лишь часть южных Курил
Путин призвал перестать играть в «исторический пинг-понг» на тему Южных Курил