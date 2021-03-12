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В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с лидерами «нормандской четверки»

В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с лидерами «нормандской четверки»Дмитрий ПесковФото: пресс-служба Администрации президента РФ

В графике президента России Владимира Путина на апрель нет встречи с лидерами «нормандской четверки». Так на вопрос журналистов ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Нет. В настоящий момент такого мероприятия в графике [президента] нет», — сказал Песков.

Ранее первый президент Украины, председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук анонсировал проведение саммита в «нормандском формате» по урегулированию конфликта в Донбассе. По его словам, сейчас над организацией переговоров якобы работают советники глав стран-участниц.

10 марта сообщалось, что в Донбассе снова начались бои. Случаи нарушения режима тишины происходят, несмотря на объявленное 27 июля 2020 года бессрочное перемирие. Стороны применяют стрелковое оружие и гранатометы.

В «нормандскую четверку» входят Россия, Украина, Германия и Франция. Последние переговоры лидеров стран состоялись в Париже 9 декабря 2019 года. Итогами встречи стали договоренности об обмене удерживаемыми лицами, прекращении огня и разведении сил на трех участках линии разграничения.

Россия

По материалам: lenta.ru
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