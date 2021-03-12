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В Кремле внимательно следят за ситуацией в Мьянме

В Кремле внимательно следят за ситуацией в Мьянме
В Кремле внимательно следят за ситуацией в Мьянме, оценивают ее как тревожную, обеспокоены информацией о росте жертв среди гражданского населения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы оцениваем ситуацию как тревожную. И мы обеспокоены поступающей оттуда информацией о растущем количестве жертв среди гражданского населения. Это вызывает нашу обеспокоенность. Мы очень внимательно следим за тем, что там происходит", - сказал журналистам представитель Кремля.

В мире

По материалам: ria.ru
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