В Кремле внимательно следят за ситуацией в Мьянме

Алексей Вольцев

В Кремле внимательно следят за ситуацией в Мьянме, оценивают ее как тревожную, обеспокоены информацией о росте жертв среди гражданского населения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы оцениваем ситуацию как тревожную. И мы обеспокоены поступающей оттуда информацией о растущем количестве жертв среди гражданского населения. Это вызывает нашу обеспокоенность. Мы очень внимательно следим за тем, что там происходит", - сказал журналистам представитель Кремля.