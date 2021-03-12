В Минздраве раскрыли самые опасные начинки блинов
Главный внештатный диетолог Минздрава России, академик РАН Виктор Тутельян раскрыл самые опасные начинки блинов. Об этом он рассказал РБК во время Масленичной недели, которая отмечается в России с 8 по 14 марта.
По словам Тутельяна, блины с начинкой могут быть небезопасны для потребителей, если санитарные нормы их приготовления и хранения не были соблюдены. Врач пояснил, что все нормативные процедуры легче соблюдать, если в блинах нет начинки. При добавлении в блюдо продуктов риск микробиологической порчи резко повышается, так как для каждой начинки существуют различные требования к хранению.
По его мнению, наибольшую опасность могут представлять блины с вареным мясом, рыбой и творогом, так как эти продукты относятся к скоропортящимся и требуют особенно тщательного соблюдения гигиенических требований. Диетолог посоветовал россиянам отдавать предпочтение выпечке без начинки. При необходимости Тутельян порекомендовал отдельно купить продукты для добавления в блины и класть их в блюдо по вкусу.
Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин запретил продажу блинов с начинкой во время праздничных гуляний в рамках борьбы с коронавирусом. Реализация продукции допускается только в закрытой индивидуальной одноразовой упаковке, тесто для блинов должно изготавливаться в стационарных условиях, а сотрудники обязаны использовать перчатки и маски.