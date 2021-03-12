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В Москве в детском технопарке «Байтик» открылся молодежный IT-коворкинг

В Москве в детском технопарке «Байтик» открылся молодежный IT-коворкинг

В Москве в детском технопарке «Байтик» открылся молодежный IT-коворкинг, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Площадка создана для выпускников технопарка по направлениям «Графический и веб-дизайн», «Программирование», «Инженерное дело».

«Обучение по этим программам здесь прошли больше 400 школьников. В молодежном коворкинге они смогут выполнить свои первые заказы. А эксперты в области инженерного моделирования, дизайна, маркетинга помогут ребятам в развитии профессиональных и предпринимательских качеств», – сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Коворкинг рассчитан на учеников 8–11-х классов.

Всего в Москве 18 детских технопарков. Их курирует столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития. Занятия проводятся по 41 направлению – от технических до творческих специальностей, они ориентированы на горожан от семи до 17 лет.

Общество

По материалам: edu.ru
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