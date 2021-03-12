Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В небе над Якутией засняли неизвестный болид

В небе над Якутией засняли неизвестный болид

Над Якутией засняли неизвестный метеор, который пролетел над жилыми домами в поселке Усть-Нера Оймяконского района. Предположительно, это мог быть мусор с МКС.

11 марта космонавты сообщили, что выбросили старую платформу с отработавшими свое аккумуляторами. Изначально планировалось доставить ее на Землю при помощи японского грузовика HTV-9, но затем решили просто направить платформу в атмосферу Земли манипулятором.

Был ли загадочный метеор мусором с Международной космической станции, пока неизвестно.

Главные новости

По материалам: uposters.ru
Заказать крауд

Последние новости

На встрече СБ ООН по Крыму дали слово человеку, связанному с террористами
На встрече СБ ООН по Крыму дали слово человеку, связанному с
Центр «IT-куб» в Благовещенске Амурской области организовал конкурс «Я – программист» для старшеклассников
Центр «IT-куб» в Благовещенске Амурской области организовал конкурс
Финал конкурса «Мастер года» в 2021 году пройдёт в Москве
Финал конкурса «Мастер года» в 2021 году пройдёт в Москве
Кружковое движение НТИ открывает регистрацию школьников и студентов на хакатон «Игры разумов»
Кружковое движение НТИ открывает регистрацию школьников и студентов
Польша вышлет белорусских дипломатов
Польша вышлет белорусских дипломатов
Подросток повздорил с учителем и решил его зарезать
Подросток повздорил с учителем и решил его зарезать
ВОЗ одобрила третью вакцину против коронавируса
ВОЗ одобрила третью вакцину против коронавируса
Дело Микитася: скандального экс-главу «Укрбуда» выпустили из СИЗО
Дело Микитася: скандального экс-главу «Укрбуда» выпустили из СИЗО
Жанна Бадоева рассказала о жизни в Италии: «В Россию не тянет вообще»
Жанна Бадоева рассказала о жизни в Италии: «В Россию не тянет вообще»
Мишустин поздравил с юбилеем режиссера Андрея Смирнова
Мишустин поздравил с юбилеем режиссера Андрея Смирнова
В России появятся электромобили для малообеспеченных
В России появятся электромобили для малообеспеченных
Китай выбрал новую жертву после войны с Alibaba
Китай выбрал новую жертву после войны с Alibaba

Топ на сегодня

Министр культуры Крыма нецензурно выругалась во время видеосовещания
Министр культуры Крыма нецензурно выругалась во время видеосовещания
Германия отказалась останавливать вакцинацию AstraZeneca после смертей пациентов
Германия отказалась останавливать вакцинацию AstraZeneca после
Врач перечислил риски длительного ношения наушников
Врач перечислил риски длительного ношения наушников
Слив интима Андрея Малахова от Андрея Разина
Слив интима Андрея Малахова от Андрея Разина
Девять стран приостановили вакцинацию AstraZeneca из-за тромбоза у привившихся
Девять стран приостановили вакцинацию AstraZeneca из-за тромбоза у

Еще по теме

Загадочный светящийся объект пролетел в небе над Лондоном
В небе над Екатеринбургом пролетел неизвестный объект
Падение метеора попало на видео в американском Финиксе
Российские космонавты отремонтируют иллюминаторы на МКС