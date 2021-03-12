В небе над Якутией засняли неизвестный болид

Вадим Карасев

Над Якутией засняли неизвестный метеор, который пролетел над жилыми домами в поселке Усть-Нера Оймяконского района. Предположительно, это мог быть мусор с МКС.

11 марта космонавты сообщили, что выбросили старую платформу с отработавшими свое аккумуляторами. Изначально планировалось доставить ее на Землю при помощи японского грузовика HTV-9, но затем решили просто направить платформу в атмосферу Земли манипулятором.

Был ли загадочный метеор мусором с Международной космической станции, пока неизвестно.