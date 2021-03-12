В Нижегородской области выросли инвестиции в производство лекарств

Анастасия Иванова

Инвестиции в производство лекарств в Нижегородской области по итогам 2020 года выросли в 48 раз, заявил глава региона Глеб Никитин.

Крупные и средние предприятия Нижегородской области по итогам 2020 года направили на развитие обрабатывающих производств 143 миллиарда рублей инвестиций. Как сообщил губернатор Нижегородской области, этот показатель вырос на 46,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в сопоставимых ценах.