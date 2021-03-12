Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В Роспотребнадзоре назвали защищенную от британского COVID-19 группу россиян

В Роспотребнадзоре назвали защищенную от британского COVID-19 группу россиян

В Роспотребнадзоре назвали защищенную от британского COVID-19 группу россиянФото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с ТАСС назвала группу россиян, которая защищена от британского штамма коронавируса.

По ее словам, таким вариантом COVID-19 не смогут заразиться люди, которые переболели распространенными в России вариантами коронавируса. «Мы видим реакцию нейтрализации», — пояснила она.

Попова отметила, что это же касается и тех, кто привился вакцинами от COVID-19. Так, люди, привитые российскими вакцинами, не должны заболеть, потому что те антитела, которые есть в их крови, нейтрализуют как привычный штамм, референс, так и британский. «Также происходит по всем остальным штаммам», — сказала она.

Ранее Попова заявила, что новые мутации коронавируса, выявляемые в мире, предположительно, не влияют на усиление эпидемического процесса в России. Она пояснила, что если сравнивать ситуацию в разных странах, где были выявлены новые мутации, то прямой зависимости с ухудшением эпидемического процесса нет.

С начала декабря стало известно о появлении новых мутировавших штаммов SARS-CoV-2 из Великобритании, Южной Африки и Бразилии. Эти варианты вируса, по-видимому, легче распространяются, и это может привести к увеличению числа случаев заболевания, смертей и госпитализаций.

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

США назвали условие введения новых санкций по «Северному потоку-2»
США назвали условие введения новых санкций по «Северному потоку-2»
Главу Минздрава Словакии отправили в отставку из-за позиции по «Спутнику V»
Главу Минздрава Словакии отправили в отставку из-за позиции по
Политолог сравнил поведение Медведчука и Порошенко в ситуации с допросом
Политолог сравнил поведение Медведчука и Порошенко в ситуации
ЦБ допустил введение комиссии при переводе денег в цифровой рубль
ЦБ допустил введение комиссии при переводе денег в цифровой рубль
Россиянам отказались отключать домашний интернет
Россиянам отказались отключать домашний интернет
Названы способные успокоить россиян звуки
Названы способные успокоить россиян звуки
В Роспотребнадзоре раскрыли главный риск распространения коронавируса
В Роспотребнадзоре раскрыли главный риск распространения коронавируса
Врач перечислил риски длительного ношения наушников
Врач перечислил риски длительного ношения наушников
В Роспотребнадзоре назвали защищенную от британского COVID-19 группу россиян
В Роспотребнадзоре назвали защищенную от британского COVID-19 группу
Олег Винник: «Расстаться решил я, жена не сопротивлялась»
Олег Винник: «Расстаться решил я, жена не сопротивлялась»
Японцев напугали российские учения на Южных Курилах
Японцев напугали российские учения на Южных Курилах
Пушков спрогнозировал стратегию США в отношении России
Пушков спрогнозировал стратегию США в отношении России

Топ на сегодня

В России введут штрафы за упоминание террористических организаций без пояснения
В России введут штрафы за упоминание террористических организаций без
Мужчина прожил более десяти лет с телом жены
Мужчина прожил более десяти лет с телом жены
"Движет обида". Политолог о словах Саакашвили про "государство-кидалово"
"Движет обида". Политолог о словах Саакашвили про
Рентгеновские аппараты – устройство, виды и назначение
Рентгеновские аппараты – устройство, виды и назначение
"Боятся правды". Эксперт о неофициальной встрече в ООН по теме Крыма
"Боятся правды". Эксперт о неофициальной встрече в ООН по теме Крыма

Еще по теме

Попова оценила ситуацию с распространением британского штамма COVID-19 в России
Британский штамм коронавируса обнаружен в России
Попова: Циркулирующие вирусы гриппа в РФ соответствуют штаммам вакцин
Роспотребнадзор больше не считает COVID-19 «истинной пневмонией»