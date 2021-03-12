В Роспотребнадзоре раскрыли главный риск распространения коронавируса

Вадим Карасев

Анна ПоповаФото: Александр Астафьев / РИА Новости

Главный риск распространения коронавируса в России после отмены режима самоизоляции связан с пожилыми людьми. Об этом ТАСС рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, граждане старше 60-65 лет целый год находились в режиме самоизоляции. «Поэтому здесь людей с иммунитетом наименьший удельный вес», — пояснила глава ведомства.

Попова добавила, что именно эту категорию людей нужно максимально быстро прививать. Это позволит избежать риска их заражения коронавирусом.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что отказываться от масочного режима в России пока нельзя, несмотря на снижение заболеваемости коронавирусом. Она указала, что многие регионы снимают запреты на перемещение и отменяют режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, что также несет риски.

8 марта в Москве отменили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, введенный ранее из-за борьбы с коронавирусом. Изменения также коснулись людей, страдающих хроническими заболеваниями. Уже разблокированы социальные карты жителей столицы.