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В Роспотребнадзоре рассказали о возможном формате ПМЭФ

В Роспотребнадзоре рассказали о возможном формате ПМЭФФото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) можно провести в смешанном формате — очном с элементами цифровых технологий. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее слова передает ТАСС.

«Рекомендации разрабатывают, и будет целый ряд условий у коллег, которые организуют форум, они есть, но это осознанное решение о том, что это мероприятие можно проводить», — сказала глава ведомства. Она добавила, что число участников очного формата определят в зависимости от эпидемиологической ситуации.

«Но оснований не проводить [мероприятие в очном формате] при низких цифрах, которые мы прогнозируем, на сегодняшний день нет», — отметила Попова.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин примет участие в ПМЭФ, однако формат участия главы государства еще не определен.

Мероприятие в 2021 году пройдет 2-5 июня.

Россия

По материалам: lenta.ru
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