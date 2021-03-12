В Роспотребнадзоре рассказали об испытаниях вакцин от COVID-19 среди детей

Вадим Карасев

Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Испытания вакцин от COVID-19 среди детей должны проводиться в четырех возрастных категориях, для которых должны быть даны соответствующие рекомендации по применению препарата. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, передает РИА Новости.

По его словам, препарат необходимо испытать среди детей в возрасте до двух лет, от двух до семи, от семи до четырнадцати и от четырнадцати до восемнадцати.

«Поскольку вакцины от коронавирусной инфекции новые, прежде чем применять их у детей, они должны пройти клинические испытания у четырех возрастных категорий... По мере проведения клинических испытаний будут даны рекомендации по применению соответствующих вакцин для разных детских групп», — сказал Горелов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что необходимости в массовой вакцинации детей от коронавируса в России нет. По ее словам, дети легко переносят заболевание и быстро вырабатывают иммунитет против COVID-19.