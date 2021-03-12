В России подорожали блины

Вадим Карасев

Фото: Pixabay.com

За прошедший год цены на компоненты для традиционного угощения на Масленицу — блины — выросли на 3 процента. Об этом свидетельствуют данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД», сообщает РИА Новости.

Аналитики исходили из расчета необходимого объема ингредиентов для четырех порций. Так, для рецепта понадобится 200 граммов муки, два яйца, поллитра молока, три столовых ложки масла, столовая ложка сахара и щепотка соли. «Средний чек затрат на покупку такого продуктового набора в российских магазинах в целом по России составил 77,4 рубля, что на 3 процента выше, чем за аналогичный период 2020 года», — говорится в исследовании.

Отмечается, что цены были изучены за период с 1 по 9 марта. При этом в пресс-службе оператора пояснили, что рост цен обусловлен повышением стоимости банки варенья и сгущенки к блинам, их цена увеличилась на 2 и 9 процентов соответственно.

Более существенное удорожание наблюдается в заведениях общепита. Там порцию блинов в начале марта можно было купить в среднем за 109 рублей, это на 10 процентов выше уровня 2020 года.

Ранее в Минздраве назвали самые опасные начинки для блинов. Наибольшую опасность могут представлять блины с вареным мясом, рыбой и творогом, так как эти продукты относятся к скоропортящимся и требуют особенно тщательного соблюдения гигиенических требований.