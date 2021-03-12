В России появятся электромобили для малообеспеченных

Вадим Карасев

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Компания «Автотор» собирается начать выпуск электромобилей на заводе в Калининграде в 2023 году, рассказал председатель совета директоров Валерий Горбунов. Его слова приводит ТАСС.

О машинах пока мало известно. Сообщается, что в их создании будут участвовать КIА и Hyundai. Автомобили будут ориентированы на малообеспеченных россиян, студентов и малоподвижные группы населения. «Такой автомобиль мы должны, ну, по крайней мере, опытную партию, [выпустить] в 2023 году», — сказал Горбунов.

Сейчас в России электромобили официально продают несколько компаний. Цены на электрокары Jaguar I-Pace и Audi e-tron начинаются от 5,9 миллиона и 6,5 миллиона рублей соответственно, самая дешевая Tesla (Model 3) стоит от 4,6 миллиона рублей.

При этом продажи новых электромобилей в России в 2020 году выросли на 95 процентов по сравнению с предшествующим годом. По итогам 2020-го россияне купили 687 машин. Лидером этого сегмента стала модель Nissan Leaf, которую купили 144 раза. На втором месте — электрокроссовер Audi E-Tron (134 раза), а тройку замыкает Tesla Model 3 (110 раз).

Летом 2020-го российское правительство утвердило скидку 25 процентов на электромобили, но воспользоваться ею нельзя — серийного производства электромобилей в России пока нет.

Первым серийным российским электромобилем должен был стать City Modul 1 от компании Zetta. Однако запуск производства был отложен на неопределенный срок, потому что компания не смогла получить заем в 99,9 миллиона рублей от Фонда развития промышленности (ФРП).

Еще разработкой электромобиля занимается компания Monarch. На первом этапе будет выпущено 30 машин, из которых 10 экземпляров будут именными и выполнены из премиальных материалов, в том числе карбона, алюминия, ценных пород дерева, премиальной кожи и драгоценных металлов. Предлагается две версии седана. Без подзарядки машина может проехать от 372 до 407 километров и разогнаться до 260 километров в час. Цены начинаются от 4,7 миллиона рублей, пока можно сделать только предзаказ.