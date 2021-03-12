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В России выявили 9794 новых случая коронавируса

В России выявили 9794 новых случая коронавирусаФото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В России за последние сутки выявили 9794 новых случая коронавируса в 85 регионах. Общее число заражений с начала пандемии достигло 4 370 617. Об этом оперативный штаб сообщил в своем Telegram-канале в пятницу, 12 марта.

Больше всего заражений зафиксировано в Москве (1610), Санкт-Петербурге (957), Московской области (476). Меньше всего — в Чукотском автономном округе (1), Еврейской автономной области и Магаданской области ( по 5)

За сутки умерли 48 человек, общее число летальных исходов с начала пандемии составляет 91 220.

Суточный показатель выздоровлений составил 13 496, общий — 3 973 029.

Россия

По материалам: lenta.ru
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