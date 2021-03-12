В России за сутки умерли 486 пациентов с коронавирусом

Вадим Карасев

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В России за прошедший день умерли 486 пациентов с коронавирусом. За время пандемии скончались более 91 тысячи зараженных в 85 регионах, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В Москве зафиксированы 56 смертей, в Петербурге погибли 46 человек, в Подмосковье — 25 жителей.

По всей России за сутки выявлено 9794 факта инфицирования. За весь период эпидемии произошло 4,3 миллиона инфицирований. Почти четыре миллиона поправились, в том числе 13,5 тысячи — за последние 24 часа.

Максимальные показатели по суточной смертности от COVID-19 в 2021 году зафиксированы 21 января, тогда умерли 612 человек.