Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В России зафиксирован новый рост цен

В России зафиксирован новый рост ценФото: Максим Блинов / РИА Новости

Росстат вновь зафиксировал рост цен. По данным ведомства, подорожало мясо птицы, яйца, подсолнечное масло и сахар. Об этом пишет «Российская газета».

Лидером остается мясо кур. В среднем по России оно подорожало на 1,7 процента, а в некоторых регионах рост достиг 5,4 процента. «Цены на яйца куриные в среднем увеличились на 0,9 процента. В отдельных регионах рост составил 10 процентов», — пишет издание.

Также в российских магазинах на 0,4 процента подорожал сахар-песок, на 0,1 процента — подсолнечное масло. При этом с начала года масло выросло в цене на 0,4 процента, а сахар, напротив, снизился в цене на 2 процента. Кроме того, увеличились цены на консервированное детское питание (рост на 0,5 процента), говядину и рыбу (рост на 0,4 процента).

На 0,2 процента выросли цены на колбасу, сливочное масло, овощные консервы, ржаной хлеб, макароны, печенье и черный чай. После длительного роста резко подешевели огурцы и помидоры — на 5,3 процента и 1,1 процента соответственно. Это привело к тому, что плодоовощная продукция тоже стала дешеветь.

В январе эксперты спрогнозировали рост цен на продукты в 2021 году. Одной из причин назвали увеличение затрат у сельхозпроизводителей, которые снабжают перерабатывающие предприятия сырьем. По словам руководителя аналитического департамента Артема Деева, в первую очередь будет дорожать зерно, которое является главным источником питания для птиц, свиней и коров.

Экономика

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Пентагон отреагировал на критику беременных женщин в вооруженных силах
Пентагон отреагировал на критику беременных женщин в вооруженных силах
В России зафиксирован новый рост цен
В России зафиксирован новый рост цен
Германия отказалась останавливать вакцинацию AstraZeneca после смертей пациентов
Германия отказалась останавливать вакцинацию AstraZeneca после
Девять стран приостановили вакцинацию AstraZeneca из-за тромбоза у привившихся
Девять стран приостановили вакцинацию AstraZeneca из-за тромбоза у
В школе США перестали называть законы Ньютона его именем из-за цвета его кожи
В школе США перестали называть законы Ньютона его именем из-за цвета
Лидер «Галасы ЗМеста» допустил отказ Белоруссии от участия в «Евровидении»
Лидер «Галасы ЗМеста» допустил отказ Белоруссии от участия в
Шахназаров объяснил большие гонорары российских артистов
Шахназаров объяснил большие гонорары российских артистов
Пьяный водитель носился по Киеву, спасаясь от патрульных: полиция показала видео «голливудской» погони
Пьяный водитель носился по Киеву, спасаясь от патрульных: полиция
Министр культуры Крыма нецензурно выругалась во время видеосовещания
Министр культуры Крыма нецензурно выругалась во время видеосовещания
Минсельхоз попросил 8,6 млрд на маркировку молока
Минсельхоз попросил 8,6 млрд на маркировку молока
"Газпром" и Монголия согласовали газопровод "Союз Восток"
"Газпром" и Монголия согласовали газопровод "Союз Восток"
"Маме понравится": аптека посоветовала дарить вибраторы на День матери
"Маме понравится": аптека посоветовала дарить вибраторы на День матери

Топ на сегодня

Байден пообещал поделиться вакцинами с миром
Байден пообещал поделиться вакцинами с миром
В России назвали планируемое заседание Совбеза ООН по Крыму «пылью в глаза»
В России назвали планируемое заседание Совбеза ООН по Крыму «пылью в
Вирусолог оценил ситуацию с коронавирусом в России
Вирусолог оценил ситуацию с коронавирусом в России
США пообещали давать отпор «российской дезинформации» о вакцинах
США пообещали давать отпор «российской дезинформации» о вакцинах
Дочь Трампа раздала американцам сотни коробок еды
Дочь Трампа раздала американцам сотни коробок еды

Еще по теме

Недельная инфляция в РФ замедлилась до 0,1%
Недельная инфляция в РФ вернулась к 0,1% после ускорения до 0,2% неделей ранее
Недельная инфляция в РФ держится на уровне 0,1% третью неделю
Инфляция в РФ за неделю составила 0,1%, с начала года - 5,1%