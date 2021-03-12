В России захотели перестать платить детские пособия подозрительно бедным семьям

Вадим Карасев

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Министерство труда и соцзащиты захотело перестать платить детские пособия подозрительно бедным семьям — тем, кто официально зарабатывает мало, а на деле владеет значительным имуществом: например, несколькими домами, автомобилями и большими сбережениями. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Таким образом помощь малоимущим семьям хотят сделать более адресной и более эффективной. При этом размер «детских» выплат хотят увеличить на 75-100 процентов прожиточного минимума, если базовая сумма начислений не позволяет семье переступить черту бедности.

Так, по нынешним условиям программы, чтобы получить помощь от государства, доходы в семье должны быть ниже установленной в регионе черты бедности. Из-за этого адресатами выплат часто становились люди с высокими «серыми» и «черными» доходами.

Поэтому Минтруд решило ввести новые правила для получения пособий. Так, бедными не смогут считаться те, кто имеет несколько домов с жилплощадью более 40 квадратных метров на человека. При этом подозрения не будут вызывать граждане, во владении которых одновременно находятся квартира, дача, гараж, новый легковой автомобиль, сбережения до 200 тысяч рублей и так далее. Однако семьи, недавно купившие джип или одновременно владеющие тремя машинами, «детские» деньги не получат.

Кроме того, ограничить выплаты хотят и тем семьям, у кого официально нет никакого дохода: ни зарплаты, ни пенсий, ни стипендий, ни дохода по договорам. В данном случае речь идет о тех людях, у которых нет объективных причин не работать.

Ранее в Госдуме предложили ввести новые выплаты для россиян, которые приняли решение оставить детей на домашнем обучении. По мнению автора инициативы, когда родители переводят ребенка на подобный формат образования, они отчасти берут на себя функцию государства и позволяют экономить немалые деньги федерального бюджета.