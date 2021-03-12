В Санкт-Петербурге жестоко избили чемпионку по битбоксу

Вадим Карасев

Фото: @olyakeks

В Санкт-Петербурге жестоко избили чемпионку по битбоксу Олю Кекс. Об этом она сообщила в сторис Instagram.

«Мне в больнице зашили колено, потому что меня повалили на пол и продолжали избивать ногами и кулаками, пока я лежала, в голову и куда только можно. Мне поставили всевозможные ушибы башки», — сказала участника проекта «Песни» на ТНТ и шоу «Я почти знаменит» на Первом канале.

Девушка отметила, что чувствует себя как «один большой синяк». По словам исполнительницы, ее избил знакомый мужчина, который своим поступком «в один момент просто перечеркнул все хорошее». Она добавила, что ее обидчик пошел снимать побои, однако непонятно, кто их ему нанес.

В феврале неизвестные избили музыканта группы «Машина времени» Александра Дитковского. Нападавшие подошли попросить у него денег, после чего избили его и скрылись с места происшествия. У музыканта диагностировали перелом лицевой кости со смещением, ему понадобилась операция.