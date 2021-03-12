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В школах-интернатах Калининградской области прошла акция «Спорт – детям»

В школах-интернатах Калининградской области прошла акция «Спорт – детям»

Школы-интернаты Калининградской области в рамках акции «Спорт – детям» получили новую экипировку для занятий спортом и выступлений на соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования региона.

Акция прошла по инициативе общественной организации «Клуб волонтеров».

Региональная федерация волейбола совместно с профессиональным волейбольным клубом «Локомотив» приобрела для детей 240 пар новой спортивной обуви.

«Спорт в таких учреждениях играет важнейшую реабилитационную роль и помогает достигать невероятных результатов», – отметила заместитель председателя регионального Правительства – министр спорта Наталья Ищенко.

На территории Калининградской области расположено семь школ-интернатов. В них воспитываются более 900 детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Министр образования региона Светлана Трусенёва напомнила, что развитию и адаптации ребят во многом способствует обновление материально-технической базы коррекционных школ. Созданы спортивные секции, проводятся дни здоровья. Ребята занимаются футболом, легкой атлетикой, баскетболом, настольным теннисом и регулярно принимают участие в областных соревнованиях по различным видам спорта.

«Спорт помогает ребятам найти хобби, реализовать себя и заложить те качества, которые потом пригодятся в жизни на любой работе», – подчеркнула Светлана Трусенёва.

Общество

По материалам: edu.ru
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