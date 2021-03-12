В школах-интернатах Калининградской области прошла акция «Спорт – детям»
Школы-интернаты Калининградской области в рамках акции «Спорт – детям» получили новую экипировку для занятий спортом и выступлений на соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования региона.
Акция прошла по инициативе общественной организации «Клуб волонтеров».
Региональная федерация волейбола совместно с профессиональным волейбольным клубом «Локомотив» приобрела для детей 240 пар новой спортивной обуви.
«Спорт в таких учреждениях играет важнейшую реабилитационную роль и помогает достигать невероятных результатов», – отметила заместитель председателя регионального Правительства – министр спорта Наталья Ищенко.
На территории Калининградской области расположено семь школ-интернатов. В них воспитываются более 900 детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Министр образования региона Светлана Трусенёва напомнила, что развитию и адаптации ребят во многом способствует обновление материально-технической базы коррекционных школ. Созданы спортивные секции, проводятся дни здоровья. Ребята занимаются футболом, легкой атлетикой, баскетболом, настольным теннисом и регулярно принимают участие в областных соревнованиях по различным видам спорта.
«Спорт помогает ребятам найти хобби, реализовать себя и заложить те качества, которые потом пригодятся в жизни на любой работе», – подчеркнула Светлана Трусенёва.