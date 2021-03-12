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В школе США перестали называть законы Ньютона его именем из-за цвета его кожи

В школе США перестали называть законы Ньютона его именем из-за цвета его кожиФото: Giovanni Guarino / Globallookpress

В одной из частных школ Нью-Йорка перестали называть законы Ньютона по имени их создателя из-за цвета его кожи. Так в учебном заведении борются с расизмом и превосходством белой расы, пишет City Journal.

«Мы больше не называем их законами Ньютона. Мы называем их тремя фундаментальными законами физики. Они (администрация школы — прим. "Ленты.ру") говорят, что нам нужно "децентрировать белизну"», — сказал один из старшеклассников в интервью изданию. По его словам, таким образом детей хотят научить мысли, что в физике есть что-то большее, чем Ньютон.

Ранее сообщалось, что власти Орегона нашли расизм в школьной программе математики. Так, департамент образования штата заявил, что идея превосходства белой расы проявляется в сосредоточенности на поиске правильного ответа. Вместо классического предмета было предложено ввести «этноматематику».

В мире

По материалам: lenta.ru
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