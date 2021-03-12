В Швеции признали превосходство России в случае масштабного конфликта

Анастасия Иванова

Россия будет обладать преимуществом над странами-членами НАТО в случае крупномасштабного конфликта на севере Европы. Такие выводы содержатся в докладе государственного Шведского агентства оборонных исследований (FOI), в котором приводится системный анализ соотношения сил между Западом и Россией, передает телерадиокомпания SVT.

Аналитики выявили ряд ключевых недостатков, которые могут оказать существенное влияние в случае возникновения масштабного противостояния между НАТО и Россией. В их числе: малое число проводимых учений, разнящиеся боевые возможности стран, входящих в Североатлантический альянс, и рассредоточение подразделений НАТО.

Авторы доклада провели военную игру, чтобы оценить баланс сил НАТО и его союзников по отношению к России. Среди прочего эксперты FOI сымитировали нападение России на Прибалтику через Белоруссию без применения ядерного оружия и пришли к выводу, что в таком случае у Москвы "есть неплохие шансы на успех".

Авторы документа отмечают, что наращивание сил Альянса не возымеет должного эффекта, вместо этого НАТО необходимо научиться действовать оперативнее.